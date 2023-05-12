بالإنفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٤٢، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٥ الى ١١ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في أعمال مؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي والمقامة في واشنطن من 8 إلى 10 مايو الجاري، كما التقي القصير، و"توماس فيلساك" وزير الزراعة الأمريكي، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر قمة المناخ للابتكار الزراعي، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، كما التقى ايضا والدكتورة "ايملي ريس" المدير التنفيذي للشركة الدولية لسلامة المحاصيل، على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الامريكيه واشنطن.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيام الوزارة بزراعة 1.3 مليون شجرة خلال المرحلة الأولى من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة فى القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وذلك في إطار برتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية، كما نعى الوزير ببالغ الحزن والأسى الطبيب بيطري محمد اسماعيل بالإدارة العامة للتفتيش على المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والذي وافته المنية في حادث انقلاب اتوبيس على طريق اسيوط الخارجة.

وخلال هذا الاسبوع أعلن وزير الزراعة، انه تم خلال الفترة من 28/4/2023 حتى 3/5/2023، الإفراج عن 237 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 107 مليون دولار، كما افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي النسخة الـ 14 من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة في محافظة الأقصر، بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ووكلاء وزارة الزراعة بالأقصر وقنا وسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظات الوجه القبلي.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الخامس من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مايو ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار: كلمة من قلب الديوان، كما وقع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، و"باتريك باللو" ممثل برنامج التربية بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية، بروتوكول تعاون مشترك، لتزويد مصر بأفضل أصناف وشتلات الفراولة المتميزة.

فيما افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد موسم حصاد محصول القمح للموسم 2023 بمنطقة سهل الطينه شرق بورسعيد بحضور الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، كذلك قام مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المركز العربى للدراسات المناطق الجافه والقاحله (اكساد) بدراسة وتقييم عدة سلالات من قمح "اكساد" بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل والاعتماد على موارد مياه أقل جودة.



كما واصل الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، الزيارات المستمرة على مستوى محافظات الجمهورية والمتابعة الميدانية لعملية حصاد ونقل قمح الإكثار لشركات انتاج التقاوى بالنوبارية، كذلك قام الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بزيارة الى محافظة مطروح؛ لمتابعة اعمال مكافحة الآفات، خصوصًا في محاصيل الزيتون والبلح في واحة سيوة وزراعات الحمام.

وأصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يتضمن نشاطه خلال شهر أبريل من الأنشطة الخدمية والبحثية والتدريبية والإنتاجية للمعهد، كما تابع الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى أعمال توريد وحصاد القمح بمركز ادفو حيث رافقه الدكتورة أمانى بدر وكيل وزاره الزراعة بأسوان ومسئولي الزراعة والقيادات التعاونية بالمحافظة.

فيما نظمت الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح يوم حصاد بمحافظة الدقهلية؛ لتوعية المزارعين بأساليب الحصاد الحديثة التي تسهم في رفع جودة المحصول، كما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للمتابعة، محطة الغربه بمدينه الصالحيه الجديده بمحافظة الشرقية، وكذلك تفقد الأصول التابعة للوزارة، ومتابعتها.

كذلك شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، محاضرة في المؤتمر العلمي السنوى لقسم المبيدات بكلية الزراعة جامعة المنصورة، تحت عنوان "المبيدات بين التحديات والتطلعات في ضوء رؤية مصر 2030"، كما شارك في ورشة العمل، التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، فضلا عن ورشة العمل الإقليمية المنظم بمعرفة الإتحاد الاوروبي، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٨٠٠ شهادة.

يشار إلى أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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