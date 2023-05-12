ننشر حصيلة توريد القمح إلى شون وصوامع محافظة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ الشهر الماضى ، معلنة عن توريد ٣٥١٦٤.٥٩٨ طن من المحصول حتى الأمس.

وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان ، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد و التخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر ،كما أكدت مجددا على متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة موسعة استهدفت مركزى الزرقا وفارسكور،تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.

وأسفرت عن تحرير ٤٩ محضر للمخالفين ، وذلك لرصد مخالفات للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وضرب وهم وتجميع بطاقات المواطنين وعدم الإنتاج الفعلى ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عدد من محطات الوقود ومستودعات الغاز لعدم تشغيل وتعطيل جهاز القياس الآلى واخفاء حجم الأرصدة الفعلية من المنتجات البترولية المتواجده بها ، حيث تم التحفظ على ٢٠٠٠ لتر بنزين ٨ فى عهدة باطنيه غير مرخصة.

وعلى جانب آخر، فقد تم التحفظ على ٢١٤ كجم من عبوات السكر بأحد فروع التعبئة وذلك لوجود بقص وزن يقدر بـ٣٠جم فى المتوسط لكل كيلو ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها في الرقابة علي الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وبناء على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة .