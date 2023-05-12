الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة.



وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدًا ستكون مثل درجات الحرارة اليوم، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ستسجل 29 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن هناك شبورة مائية غدًا ستتكون بالمناطق القريبة من الزراعات، وعلى المواطنين توخى الحذر.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المحافظات المعرضة لـ سقوط الأمطار اليوم.

وأضافت أن الإسكندرية ومطروح وشمال الوجه البحري "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية"، والسواحل الشمالية الشرقية "رفح والعريش ودمياط وبور سعيد".

ولفتت إلى أن الامطار ستكون على أوقات متقطعة باليوم، ولكن جميعها لن تؤثر على حركة الحياة اليومية.

وحذَّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة والبلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة من يوم السبت ستتجه لـ الارتفاع و ستصل لأكثر من 30، وأن أقل درجة ستسجل خلال الأسبوع المقبل 29، وأن فترة المساء الجو يشهد انخفاض فى درجات الحرارة.

