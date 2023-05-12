"التعاون الخليجي" يرحب بتوقيع إعلان جدة بشأن السودان

الجمعة 12/مايو/2023 - 11:25 ص

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بتوقيع إعلان جدة، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في ترسيخ سيادة السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة أراضيه.

وثمن البديوي -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /الجمعة/- الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها السعودية وأمريكا، مع جميع الأطراف؛ لتذليل كافة العقبات والصعوبات وتقريب وجهات النظر لتحقي الاستقرار والسلام في السودان.

وأعرب عن أمله بأن تسهم استجابة الأطراف السودانية، في ضمان مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية، والوصول إلى حلا سلميا دائما وشاملا يحافظ على سيادة السودان ويحقق طموحات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية.