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الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 747 شاحنة و114 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 356 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 391 شاحنة و 22 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امـــل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و265 شاحنة حيث استقبل الميناء السفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفينتين بريدج ايلة .

كما يستعد ميناء السويس لمعادرة  السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة إلى جدة .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.

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