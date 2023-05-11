عطل فني يضرب تطبيق فيسبوك حول العالم

تعرض تطبيق المحمول وموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك لعطل فني عالمي اليوم ، بحسب ما أفاد به موقع downdetector المتخصص في متابعة أعطال المواقع وتخصصاتها. وأظهرت التقارير أن 50% من المستخدمين اشتكوا من مشكلات في تطبيق المحمول الخاص بـ فيسبوك، و35% واجهوا مشكلات على موقع الويب، فيما أبلغ 15% عن مشكلات تتعلق بالدخول إلى فيسبوك في العموم. ولم تصدر فيسبوك أي تعليق رسمي بعد حول هذا العطل.

في سياق متصل، تعمل شركة ميتا المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام على إطلاق ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين. وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن إمكانية تنفيذ عمليات الدفع للشركات المحلية مباشرةً من خلال دردشة واتساب في البرازيل، كما يعمل واتساب على إطلاق ميزة جديدة تسمى "مجموعات منتهية الصلاحية" لتحسين إدارة المجموعات وتوفير المساحة للمستخدمين.

وتعمل ميتا على إصدار هذه الميزة لمزيد من الشركات في الأشهر المقبلة، وتتطلع الشركة إلى تحسين الأمان والخصوصية للمستخدمين. وتسمح ميزة "مجموعات منتهية الصلاحية" للمستخدمين بتحديد تاريخ انتهاء صلاحية المجموعات، مما يساعد في إدارتها بشكل فعال وتوفير المساحة. ومن المتوقع إطلاق الميزة في تحديث مستقبلي لتطبيق واتساب على نظامي التشغيل iOS وأندرويد.