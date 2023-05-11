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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تدعو الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى إلى عدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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أكدت الولايات المتحدة مواصلة العمل من أجل خفض التصعيد الحالى بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت الخارجية الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/- إن واشنطن تواصل دعوة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف بينهما.. مبينة في الوقت ذاته أنه يتم مواصلة العمل على حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجانبين بالتساوى.

وأضافت أن الولايات ستواصل الدعوة إلى محاسبة قاتلي شيرين أبو عاقلة والعمل على الحصول على ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الأعمال وتغيير قواعد الاشتباك.

الولايات المتحدة إسرائيل فلسطين الخارجية الأمريكية