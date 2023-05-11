محمد الشناوي: نحترم جميع الفرق والأهلي جاهز لمباراة الترجي

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الترجي، التي تقام مساء غد الجمعة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الشناوي: الأهلي والترجي فريقان كبيران في قارة إفريقيا، ودائمًا ما تكون لقاءاتهما متكافئة بسبب خبرات اللاعبين في الفريقين.

وتابع : نحترم جميع الفرق التي نواجهها. المباراة المقبلة هي الأهم أمام فريق الترجي، والتي نبحث خلالها عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.

وردًّا على غياب معز بن شريفية حارس الترجي، قال الشناوي: إن الحارس لديه خبرات كبيرة، ولكن الترجي يضم قائمة كبيرة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات في صفوفه.

وأشار إلى أن الأهلي تعرض في دور المجموعات لضغط كبير، بسبب مشاركته في أكثر من بطولة، وتجاوز الفريق كل التحديات التي واجهته ووصل إلى نصف النهائي.

واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد أن التوفيق سيكون حليف الفريق الأكثر تركيزًا في مباراة الغد، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي.