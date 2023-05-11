خاص| خطة الحكومة للقضاء على أزمة الدولار.. التوقف نهائيا عن الاقتراض إلا لتمويل عجز الموازنة وتمويل مشروعات حياة كريمة بأدوات دين مهيكلة

حصلت «البوابة نيوز» على وثيقة حكومية للقضاء نهائيا على أزمة الدولار من خلال 25 مقترح، لتوفير مصادر جديدة لزيادة للنقد الأجنبي، ومنها التوقف عن الاقتراض الأجنبي إلا لتمويل عجز الموازنة.

ويتم تمويل مشروعات البنية التحتية وبرنامج حياة كريمة من خلال أدوات دين مهيكلة، ويتم تحديد أنسب طرق التمويل باستخدام استراتيجية liability matching وليس بإطالة عمر الدين على الإطلاق، ودراسة بنود العجز كل على حدة وتوفير البديل التمويلى المناسب لكل بند عجز.

وفى هذا السياق اقترحت الحكومة، الاعتماد على السند القابل للتحويل Switchable Bond وهو سند لعدد معين من السنوات ولا تسدد عنه فوائد فى السنوات الأولى لخفض العبء على الموازنة العامة وخفض العبء على القطاع المصرفي. وتعمل مصر أمام تحديات صعبة تستوجب مضاعفة الجهود الحالية لضبط الإنفاق، وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية على حد سواء، عبر إصلاحات جادة تفضي إلى نتائج سريعة على أرض الواقع، معتبرين أن أول الحلول التي تكفل تسوية أزمة البلاد، ضبط الإنفاق الحكومي، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي.