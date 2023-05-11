محمد إمام يكشف عن فورمة فيلم "أبو نسب"

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره بصورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحة قريبا بدور العرض السينمائية، بطريقة كوميدية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام،حيث ظهر إمام بـ "كرش" وعلق على الصورة قائلا:"استنوا فورمة فيلم ابو نسب، الواحد تعب اوي علشان يوصلها.. قريبا ان شاء الله في جميع السينمات".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

https://www.instagram.com/p/CsHG86gL_wn/