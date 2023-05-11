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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ90 طن قمح قبل خروجها من البحيرة دون تصريح.. صور

السيارة أثناء ضبطها
السيارة أثناء ضبطها
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة  برئاسة  مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال  وكيل المديرية ، حملة تموينية مكثفة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 90 طن قمح قبل خروجها من المحافظه دون تصريح من المديرية.

 

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

تم التحفظ علي السيارة  وتسليم القمح لصومعة زاوية غزال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظة البحيرة الحملات التموينية بالبحيره ضبط سياره قمح