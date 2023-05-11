ضبط سيارة محملة بـ90 طن قمح قبل خروجها من البحيرة دون تصريح.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، حملة تموينية مكثفة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 90 طن قمح قبل خروجها من المحافظه دون تصريح من المديرية.

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تم التحفظ علي السيارة وتسليم القمح لصومعة زاوية غزال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.