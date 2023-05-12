نبيل معلول يواجه الأهلي بذكريات صدمة 2012 في «رادس»

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على ملعب "رادس"، بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي على حساب الرجاء المغربي، فيما صعد الترجي بعدما أقصى شبيبة القبائل الجزائري.

ويقود فريق الترجي التونسي المدير الفني المخضرم نبيل معلول والذي يعود لقيادة فريق باب سويقة مرة أخرى أمام الأهلى بذكريات غير سعيدة بعدما خسر لقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي أمام الشياطين الحمر عام 2012 في ملعب رادس.

وسبق أن قاد نبيل معلول الترجي التونسي في 4 مواجهات ضد الاهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح نبيل معلول في الفوز على الأهلي مرة واحدة فقط من المواجهات الأربعة، وتعادل في مباراتين، وخسر لقاء واحدا.

أول مواجهة للترجي تحت قيادة معلول أمام الأهلي كانت في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال عام 2011، وفاز بطل تونس بهدف سجله يانيك ديانج بملعب رادس وفي المواجهة الثانية على ملعب ستاد القاهرة، تقدم الترجي عن طريق يايا بانانا، ثم تعادل محمد أبو تريكة للأهلي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتأهل الترجي برفقة الوداد المغربي لنصف النهائي وواصل الفريق التونسي المشوار وتوج باللقب بينما ودع الأهلي البطولة من دور المجموعات.

أما المباراة الثالثة للترجي تحت قيادة نبيل معلول فكانت بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012، بملعب برج العرب في الإسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 تقدم وليد الهشيري للترجي، ثم تعادل السيد حمدي للأحمر.

وفي الإياب، نجح الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين لهدف، سجلهما محمد ناجي جدو ووليد سليمان، ثم أحرز يانيك ديانج هدف تقليص الفارق للترجي، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر الذي حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه.