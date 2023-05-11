رحيل المناضل السيناوي فايز داوود أحد مجاهدي سيناء

أعلنت جمعية مجاهدي سيناء اليوم الخميس عن رحيل المناضل السيناوي فايز داوود العقيلي أبن عائلة العقايلة عن عمر يناهز 68 عاما وسيدري تشييع جنازة المجاهد السيناوي الراحل بمسقط رأسه بقرية رمانة بمدينة بئر العبد ونعت جمعية مجاهدي سيناء في بيان اليوم علي لسان رئيسها الشيخ عبد الله جهامةمؤكدا جهامة أن المناضل السيناوي الراحل فايز داود أحد ابطال المقاومة والفدائيين بسيناء خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي لسيناء وخلال حرب اكتوبر عام 73.

واضاف جهامة ان الراحل كانت له ادوار بطولية كبيرة موثقة لديجمعية مجاهدي سيناء ولدي الاجهزة المعنية وقد حصل المناضل السيناوي علي نوط الامتياز من الدرجة والأولي وجري تكريمه أكثر من مرة من قبل السيد رئيس الجمهورية علي ماقدمه من تضحيات للوطن في سيناء والادوار البطولية والوطنية التي لعبها مع الاجهزة المعنية في سيناء وان البطل عضو جمعية مجاهدى سيناء فضلا عن ادواره كرمز كبير في سيناء.