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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التجارة الداخلية": ندرس طرح الردة والأعلاف والقطن والذهب بالبورصة السلعية

ابراهيم العشماوي
ابراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
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صرح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية الدكتور ابراهيم العشماوي بأننا ندرس طرح سلع الردة والأعلاف  والقطن والذهب بالبورصة خلال الفترة المقبلة
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الى أنه تم عقد أكثر من 25 لقاء مع تجار ومصنعي الذهب لافتا الى إلى أننا نسعى الى إزالة أي تخوفات بشأن طرح السلع في البورصة .
وأشار عشماوي إلى أنه  يتم تداول الآن بالبورصة المصرية طرح سلعة القمح  مرتين أسبوعيا(الأحد- ألاربعاء) 45 جلسة لافتا إلى أنه تم بيع 500 ألف طن قمح منذ بداية التداول ولدينا نحو130 مشتر للقمح.

وأضاف يتم أيضا طرح سلعة الذرة الصفراء في البورصة السلعية مرتين اسبوعيا 15 جلسة(الاثنين-الخميس) حيث تم عرض نحو 40 ألف طن ذرة صفراء ولدينا نحو 15 مشتري من مصانع الأعلاف.

وأكد عشماوي أن طرح الذرة الصفراء بالبورصة السلعية ودخول الدولة كصانع سوق، ساهم في خفض أسعارها من ما يتراوح من 18 إلى 19 ألف  جنيه للطن إلى ما يتراوح من 14 الى 15 ألف جنيه للطن لافتا إلى أنه تم خلال آخر جلسة لتداول الذرة الصفراء طرحها بسعر 13.600 جنيه للطن.

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