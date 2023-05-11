9 خطوات لتحضير التورتة بالمنزل.. تعرفي عليها

التورتة من الحلوي التي يفضلهاالكثيرون ،وتلقي إقبالإ كبيرا" في الإحتفالات المختلفة ومنها أعياد الميلاد بشكل رئيسي لذا ،نقدم خلال السطور الآتية طريقة تحضير التورتة الإسفنجية بالمنزل:



• مقادير التورتة الإسفنجية

- 3 أكواب من الدقيق الأبيض

- 6 بيضات

- كوبان من السكر

- زيت

- بيكنج باودر

- فانيليا

- كوب من الحليب البقري

- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

- ملعقة من بيكربونات الصوديوم



خطوات تحضير التورتة..



1- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل التورتة الإسفنجية وتزيينها بالصور، من خلال خفق البيض جيدًا مع الفانيليا في الخلاط الكهربائي لمدة 8 دقائق.

2 - ضيفي كربونات الصوديوم مع الخل في وعاء صغير، حتى تحصلي على رغوة قوية، ثم ضعيها مع البيض واخفقيها جيدًا.

3- ضيفي السكر بشكل تدريجي إلى الخليط السابق، واخفقيها جيدًا لمدة تصل إلى 10 دقائق، حتى تحصلي على قوام كثيف.

4- ضيفي الزيت إلى الخليط واستمري في الخفق.

5- اخلطي البيكنج باودر مع الدقيق مرتين، ثم يضاف إلى الخليط السابق مع الحليب البقري.

6- يقضعي ملعقة من الزبدة في القالب الخاص بالكيك مع رشة من الدقيق



7سخني الفرن على درجة حرارة 190، ثم ادخلي الكيك واتركيها حتى تنضج تمامًا.

8- يجب عدم فتح الفرن أثناء وضع الكيك في الداخل، وبعد مرور 10 دقائق اخفضي الحرارة إلى 150 درجة.

9- أخيرا ضعي الكريم شانتيه وقطع الفواكة للتزيين.