وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات النقل بشرم الشيخ.. صور

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، امتحان النقل للصف الأول الثانوي (الفترة الصباحية) بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية التابعة لإدارة شرم الشيخ برفقة حنان إسماعيل مدير الإدارة، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفي اليوم السادس لأيام امتحانات المرحلة الثانوية (عام) .

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، واطمأن على سير أعمال الامتحان بمادة التاريخ (فترة واحدة) من 9: 10.30 صباحا ، ونوه وكيل الوزارة لجميع الطلاب بعدم الخروج من منظومة سيستم الوزارة مؤكدا الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، ومنع المحمول داخل اللجان.

يذكر أن امتحانات النقل للصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني 2023 بدأت السبت 6 مايو بإجمالي عدد 1099 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة ويستمر الامتحان حتى الثلاثاء الموافق 16 مايو لمدة عشرة أيام.

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