تباين أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الخميس 11 مايو 2023

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 11 مايو 2023، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري؛ إذ تراوحت ما بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض.

وقد استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بينما ارتفع الدينار الكويتي بقيمة 4 قروش في سعر الشراء وانخفاض البيع لـ 3 قروش وايضا انخفض اليورو، والجنية الإسترليني بينما سيطر الاستقرار على كل من (الريال السعودي والدرهم الإماراتي).

كما استقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، وسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع، كما سجل البنك التجاري الدولي سعر الدولار نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

وانخفض سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم؛ ليسجل 33.86 جنيه للشراء، و34.00 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.46 للشراء و32.73 للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية ببنك مصر 32.46 للشراء و32.73 للبيع، وسجل اليورو في بنك الإسكندرية 32.56 للشراء 32.84 للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، ليسجل 38.91 جنيه للشراء، و39.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع. كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع

وسجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 38.50 جنيه للشراء و 38.7 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري وحقق 34.57 جنيه للشراء، و 34.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو 100.60 جنيه للشراء ، و 101.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم عند 8.39 جنيه للشراء، و39.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع, وتحقق سعر الدرهم الإماراتي ذاته في بنك مصر 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .