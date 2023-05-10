مايكروسوفت تشغل منشآتها بطاقة الاندماج النووية بحلول 2028

قامت مايكروسوفت بتوقيع اتفاقية مجددا لشراء الكهرباء من مولد الاندماج النووي والذي يسمي "الكأس المقدسة للطاقة" وهو مصدر غير محدود للطاقة النظيفة.

وتتوقع شركة هيليون إنيرجي بأنها تستطيع تسليم هذه الطاقة النظيفة إلى مايكروسوفت بحلول عام 2028، لذا أعلنت عن اتفاقية بيع الطاقة لمايكروسوفت هذا الصباح، وهو أول مولد اندماج تجاري في العالم يتم توصيله بشبكة كهرباء في واشنطن.

ويهدف هذا المولد إلى توليد ما لا يقل عن 50 ميجاوات من الطاقة.

وتعد الاتفاقية التي وثقتها مايكروسوفت مع هيليون، حيث تطبق عقوبات مالية إذا لم تتمكن هيليون من بناء نظام اندماج كما يقول مؤسس هيليون ورئيسها التنفيذي ديفيد كيرتلي.

حيث يعمل النظام الاندماجي الذي يضاهي الاندماج النووي، الطريقة التي تخلق بها النجوم ضوءها وحرارتها، في مجموعتنا الشمسية، حيث تندمج نوى الهيدروجين معا، مما ينتج عنه الهيليوم ويولد كمية هائلة من الطاقة.

وقد حاول العلماء تكرار هذه العملية بطريقة خاضعة للرقابة منذ خمسينيات القرن العشرين.

وتعمل شركة هيليون بتطوير جهاز بطول 40 قدما يطلق عليه مسرع البلازما الذي يسخن الوقود إلى 100 مليون درجة مئوية، ثم يقوم بتسخين الديوتيريوم مقابل الهيدروجين والهيليوم 3 إلى بلازما ثم يستخدم المجالات المغناطيسية النبضية لضغط البلازما حتى يحدث الاندماج.

ومن المحتمل أن تكون تكلفة الكهرباء التي تولدها هذه التقنية للمستهلكين أرخص من محطات الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية ومزارع الرياح اليوم، وفق ما أورد موقع" ذا فيرج" الإلكتروني.