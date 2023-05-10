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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أيمن محسب: من أهداف الحوار الوطني قتل البيروقراطية

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب
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قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن من أهداف الحوار الوطني قتل البيروقراطية في سرعة تعديل التشريعات، وبدلا من المسار المعتاد من الحكومة للبرلمان للرئيس، فالمقترحات تذهب للرئاسة مباشرة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مطالب الحوار الوطني هي مطالب شعب مصر. 

وأضاف محسب خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية تعهدت بتنفيذ طلبات شعب مصر بشكل دقيق، وأول هذه الطلبات كان الإشراف القضائي على الانتخابات، والذي تمت الموافقة عليه فورا.

وذكر أن الإعداد للجلسات استغرق وقتا طويلا، لأن المقترحات كلها كانت جيدة ولم يتم استبعاد أي مقترح، وبالتالي احتاجت وقتا للتنسيق والتبويب والتجهيز لتتحول من مقترحات إلى قضايا وملفات تسهل مناقشتها في الحوار الوطني.

الدكتور أيمن محسب أولويات الاستثمار الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي شعب مصر