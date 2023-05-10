تعرف على أسباب الشعور بالنعاس خلال النهار.. و6 نصائح لحل المشكلة

يعاني الكثير من الناس من مشكلة الشعور المتكرر بالنعاس خلال النهار وهي مشكلة مزعجة خاصة للأشخاص أثناء العمل فهذا الشعور يعيق ممارسة الحياة خلال ساعات النهار بشكل طبيعي، والشعور بالنعاس خلال النهار قد يكون لعدة أسباب منها:

1-قلة النوم في الليل قد يكون السبب في ذلك هو قلة النوم الليلي أو تأثر جودة النوم.

2-اضطرابات النوم مثل الأرق والشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، التي تؤدي إلى تدني جودة النوم وعدم الشعور بالانتعاش في الصباح.

3-الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق والإجهاد والتوتر، ويؤدي الشعور بالضغط النفسي إلى الإحساس بالنعاس والتعب.

4-التغذية غير السليمة وعدم تناول الطعام بانتظام أو التغذية على الوجبات السريعة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات.

5- تناول بعض الأدوية فبعض الأدوية قد تسبب النعاس خلال النهار كآثار جانبية.



-نصائح للتخفيف من الشعور بالنعاس خلال النهار:

1-النوم بما يكفي ليلًا حيث يحتاج البالغون إلى 7-9 ساعات من النوم كل ليلة وفي نفس الوقت.

2- ممارسة النشاط البدني ينصح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بانتظام، وخاصة في الصباح بعد الاستيقاظ.

3- تغيير نمط التغذية يجب الحرص على تناول وجبات صحية ومتوازنة، تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية.

4-تقليل تناول الكافيين حيث يمكن أن يؤدي الكثير من الكافيين إلى الشعور بالتعب والنعاس.

5-تحسين جودة النوم بما في ذلك الحصول على جو مناسب للنوم وتجنب الشاشات الساطعة قبل النوم والحرص على تخفيف الإجهاد والضغوطات النفسية.

6-تحديد أي عوامل تؤثر على النوم والعمل على التغلب عليها.

