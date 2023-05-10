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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي: الهجوم الإسرائيلي على غزة سيتوقف بعد تدخل مصر.. فيديو

قطاع غزة
قطاع غزة
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كشف العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، آخر تطورات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة؛ الأمر الذي خلّف كثيرًا من الشهداء والمصابين.

وقال محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة متطرفة، والمعارضة في إسرائيل لن تقبل استمرار هذه الحكومة.

ولفت الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يرفض توجيه دعوة لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لزيارة البيت الأبيض؛ نظرًا لقيادته حكومة متطرفة؛ حيث يخشى نتنياهو المثول أمام القضاء لمحاكمته في قضايا فساد.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تُشكل ميليشيا على غرار الحرس الثوري الإيراني؛ وهو أمر قد يدفع إسرائيل للدخول في انقلابات عسكرية؛ حيث تواجه الدولة خطر البقاء، مؤكدًا أن العملية التي أطلقتها إسرائيل على غزة؛ شهدت ردًا فلسطينيًا بحوالي 275 صاروخًا.

ولفت الباحث السياسي إلى أن مصر تبذل مجهودًا كبيرا والمخابرات العامة على تواصل مع الجميع؛ من أجل إيقاف العمليات؛ حيث تبذل مصر جهودًا كبيرة على إسرائيل من أجل وقف الهجمات على غزة؛ مؤكدًا أنها في طريق وقفها الأن.

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