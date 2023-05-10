شاهد.. أقدم مشفى في العالم بمعبد دندرة

أقدم مشفى في العالم يوجد على أرض مصر القديمة بناه المصريون القدماء منذ ألاف السنين ويعرف باسم “مبنى مصحة Sanatorium” في معبد دندرة الشهير بالصعيد حيث كان الناس يأتون إليه للعلاج البدني والروحي وكانت هناك مقاعد يجلس عليها المرضى القادمين من كل مكان للاستراحة وانتظار دورهم أملا في الحصول على علاج مما يعتريهم من أمراض نفسية وبدنية.

يقع مبنى المصحة الشهير جنوب المعبد وكان حتى غير المصريين من الإغريق والرومان يأتون إليه طلبا للشفاء على أيدي الأطباء الكهنة، وكانت تشتهر مصر بأنها مهد علم الطب والبلد الذى تعلم فيه أبوقراط اليوناني ونقل علم الطب المصري إلى اليونان والاغريق حتى جاء العرب في العصر الإسلامي وأخذوه عبر ترجمات المعارف الطبية القديمة كما انتقل إلى أوروبا وكان الأساس الذي قام عليه علم الطب الحديث.

ومازال العلماء يثبتون كل يوم جديد أن مصر علمت العالم وتقدمت وسبقت العصر الحديث بكل ما توصل اليه منذ الاف السنين فعرفت الطب والهندسة والفلك وكل العلوم .

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