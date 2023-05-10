مشروعات خضراء صديقة للبيئة بمعرض الابتكارات لقسم الاقتصاد المنزلي بزراعة القناة

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بمعرض "الابتكار في تنفيذ المشروعات الصغيرة " والذي قام بتنفيذه طلاب قسم الاقتصاد المنزلي بكلية الزراعة، الذي تم خلاله عرض نماذج لمشروعات خضراء صديقة للبيئة بمعرض الابتكارات.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لفاعليات المعرض الذي جاء بإشراف عام الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور آمال عبد الفتاح رئيس قسم الصناعات الغذائية وشعبة الاقتصاد المنزلى بكلية الزراعة.

وبحضور الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة سها الصفتى رئيس قسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة آمال النجار مدرس الملابس والنسيج بكلية التربية.

وأفاد الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، بأن المعرض يشارك به 13 طالبة بالفرقة الثالثة لقسم الاقتصاد المنزلي مقرر أنسجة ومنسوجات وفنون، وتم خلاله عرض أعمال الطالبات والتى تمثلت فى مجموعة مبتكرة من المشروعات الصغيرة التى تتناسب مع احتياجات الطالبة الجامعية مثل طارات التطريز للمناسبات المختلفة، شنط التوت باج المطبوعة والمطرزة بأساليب مختلفة، بالإضافة إلى نماذج لمشروعات خضراء تم تنفيذها عن طريق إعادة التدوير للمخلفات النسجية بطرق آمنة بيئيًا لتحقيق الاستدامة، ونشر ثقافة المشروعات الخضراء بين طلاب الجامعة.

فيما أكد الدكتور محمد الحماحمي أن المعرض يهدف إلى تشجيع الطلاب على تأسيس مشروعات خضراء منخفضة التكلفة وتوفير فرص عمل للشباب من أجل حياة كريمة.

وأشارت الدكتورة آمال النجار أن الهدف من المعرض تأكيد قيمة المشروعات الصغيرة ودورها فى التنمية المجتمعية وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتعريف الطلاب بمفاهيم إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام مع تحقق البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية المستدامة.

هذا وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقيادات كلية الزراعة.