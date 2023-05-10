البحر الأحمر السينمائي يعلن عن فتح باب تقديم الأفلام لدورته الثالثة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن بدء قبول طلبات المشاركة في دورته الثالثة المرتقبة والتي ستُقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023، “صانعو الأفلام والموزعون من آسيا وأفريقيا”، بما في ذلك العالم العربي، مدعوون لتقديم أفلامهم من يوم 5 مايو وحتى 18 أغسطس 2023.

ويشجّع المهرجان كلًّا من الأسماء المخضرمة وصانعي الأفلام الناشئين على حدًّ سواء، من العرب والآسيويين والأفارقة في جميع أنحاء العالم، على تقديم أفلامهم إلى مسابقة البحر الأحمر، ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، كما يمكن لصنّاع الأفلام السعوديين أيضًا التقديم لعرض أفلامهم الطويلة والقصيرة ضمن برنامج سينما السعودية الجديدة.

يتضمن البرنامج السينمائي للمهرجان على 11 قسم مخصّص لعرض مختارات من السينما العالمية والعربية المعاصرة، جنبًا إلى الأفلام السعودية الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام التجريبية، وأعمال الواقع المعزز والواقع الافتراضي ذات الطابع المستقبلي، على أن تتنافس الأفلام المشاركة في المسابقة على جوائز اليُسر المرموقة، بما في ذلك جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل؛ والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي. وتشمل الجوائز الأخرى جائزة أفضل إخراج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير.

يتم الترحيب بالمشاركات عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان في أربعة أقسام: مسابقة البحر الأحمر لفيلم الطويل، ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، وسينما السعودية الجديدة للأفلام الطويلة والقصيرة.

وعلّق محمد التركي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلا: نحن متحمسون للإعلان عن الدعوة لتقديم الأفلام لدورتنا الثالثة، حيث نتطلع إلى الترحيب بصانعي الأفلام المعروفين والناشئين من جميع أنحاء العالم وعرض أفضل ما في السينما العالمية، مضيفا: من خلال برنامجنا السينمائي الذي يحتضن مجموعة متنوعة من الأقسام؛ نأمل في دعم وتعزيز الروابط الإبداعية بين المملكة العربية السعودية والعالم، وتوفير منصة حيوية للمواهب الجديدة وصانعي الأفلام ذوي الخبرة على حدٍّ سواء.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل

تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام مبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي، وستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة السخيّة.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

تضمّ أفلامًا لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية، تقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة السخيّة.

سينما السعودية الجديدة

يضم البرنامج أفلامًا روائية ووثائقية وقصيرة سعودية مختارة، تقدم مبدعي وروّاد موجة السينما الجديدة في المملكة للعالم، لتعكس ملامح سينما الوطن وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، ومستقبل قوي ومبهر.

بالإضافة إلى الفئات السابقة المفتوحة للتقديم، توجد سبعة أقسام منسّقة، وهي كالآتي:

روائع العالم

إبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة الإخراج وألمع المواهب والنجوم. يضم البرنامج مختارات لأهم إنتاجات العام من أفلام مرتقبة، تُعرض لأول مرة في العالم العربي.

روائع عربية

باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلامًا تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول، ويحتفي هذا البرنامج بالأفلام والشخصيات من قلب السينما العربية.

اختيارات عالمية

أهم ما قدّمته المهرجانات السينمائية هذا العام من أفلام أبهرت الجمهور والنقّاد. بانوراما سينمائية شاملة تضم آخر مفاجآت المهرجانات الدولية وأفلام الجوائز.

السينما التفاعلية

يزخر هذا القسم بأفضل أعمال الواقع الافتراضي والواقع المعزز ويحتفي بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة، سواء في طريقة العرض أو تقنية التفاعل، ويضمّ أحدث التجارب السمعية والبصرية التي يمتزج فيها الواقع بالخيال.

كنوز البحر الأحمر

يركز هذا القسم على روائع السينما الكلاسيكية، وأفلام عالمية تركت بصمتها وألهمت أجيالًا من المخرجين، أغلبها يُعرض في نسخ مرممة حديثًا ولأول مرة على الشاشة الكبيرة في المملكة.

السينما العائلية

قصص مثيرة وممتعة للأطفال والجيل الناشئ تتزيّن بسحر السينما، وتتمثّل في باقة أفلام من جميع أنحاء العالم، تأسر العائلات وتبهجهم بقدر ما تبهج الأطفال.

رؤى البحر الأحمر

قصص تتألق برؤية سينمائية خلاّبة وتقدم مواضيعًا جديدًا عبر معالجة مبتكرة تتحدى الرأي السائد، لكنها تثريه.

مسلسلات البحر الأحمر

العروض الأولى في المملكة لحلقة أو حلقتين من أهم المسلسلات العالمية، سواء كانت تلفازية أو مخصصة لمنصات العرض الرقمي، وتضمّ أعمالًا جديرة المشاهدة وقصصًا وشخصيات وابتكارات تقنية وفنية.