الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا فى انقلاب توك توك بالعياط

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا جراء انقلاب توك توك بالطريق السريع بقرية العطف دائرة مركز شرطة العياط، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

وأشارت التحريات إلى أن اختلال عجلة القيادة بيد سائق التوك توك تسبب فى انقلابه.

كان الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق السريع أمام قرية العطف بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.