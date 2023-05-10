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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل تجاري بـ 6 أكتوبر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بأنتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل تجاري بالحي الاول بمدينة 6 اكتوبر، ورفع الاثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت رجال المباحث بأجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل محل تجاري بالحي الأول من المجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المعمل الجنائي 6 أكتوبر حريق محل تجاري