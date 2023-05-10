رئيس شعبة الدخان: المصريون يستهلكون 85 مليار سيجارة سنويا

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويا، ما يؤكد أنهم يدخنون 85 مليار سيجارة سنويا.

وقال إمبابي: "المصريون يدخن 280 مليون سيجارة يوميا، أما عن المعسل فلا يمكن تحديد نسبة ومن الصعب معرفة استهلاك المصريين له سنويا، وهذه النسب تكاد تكون ثابتة سنويا".



وأضاف رئيس شعبة الدخان: "قطاع الدخان في مصر يضم 51 مصنعا لإنتاج أنواع السجائر والمعسل بمختلف أنواعه ، لتغطية السوق المصري الكبير، نظرا لارتفاع عدد السكان الذي وصل إلى 110 مليون نسمة حاليا".



ونفى إمبابي، ما تم تداوله من أخبار وشائعات عبر بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقف إنتاج سجائر "كليوبترا بوكس" الشعبية، التي تصنعها شركة الشرقية للدخان ويدخنها معظم محدودي الدخل من المصريين.



وتابع: "سبب هذه الأخبار والشائعات جشع بعض التجار الذين يروجون لمثل هذه الأخبار الكاذبة لرفع أسعار السجائر الشعبية الأكثر استهلاكا".