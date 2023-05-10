محافظ دمياط تشارك في مؤتمر "التعلم مدى الحياة" بالسعودية

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمؤتمر الإقليمى الأول " التعلم مدى الحياة من أجل حلول مستدامة فى مدن التعلم العربية " الذى يقيمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بالتعاون مع المكتب العربى للتربية لدول الخليج بمدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية خلال يومى ١٠ و١١ مايو الجاري ، بمشاركة واسعة من ممثلى مدن التعلم على مستوى العالم..

ألقت محافظ دمياط، كلمة خلال الجلسات المنعقدة فى إطار هذا المؤتمر، استهلتها بتقديم الشكر إلى معهد اليونسكو و المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لإقامة الملتقى الذى يهدف إلى تعزيز مفهوم التعلم الشامل مدى الحياة بالمدن العربية وأيضًا تعزيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وفى هذا السياق، ، شددت المحافظ على أهمية إعلان ينبع الصناعية لإنشاء شبكة إقليمية لمدن التعلم العربية ،والذى يأتى تماشيًا مع المنهجية الرئيسية لوضع أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة للمدن فى المنطقة العربية تتوافق مع عدد من الاعتبارات وتعزز آليات استمرارية شبكة مدن التعلم وإنشاء مساحات تعلم مجتمعية وتوثيق وتقييم التجارب الناجحة ،وأيضًا العمل من أجل مواجهة التحديات و تشجيع المدن الأخرى فى المنطقة على الانضمام إلى شبكة اليونسكو الدولية لمدن التعلم .

وفى ختام كلمتها، أعربت "عوض" عن تطلعها إلى بذل المزيد من الجهود للترويج لمفهوم التعلم مدى الحياة بالمدن العربية وكذلك تطوير الاستراتيجيات الرامية نحو تحسين ممارسة التعلم من خلال تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق التعاون بين جميع الجهات والتواصل بين مدن التعلم ، إلى جانب تبادل الخبرات على المستويين الاقليمى والدولى.