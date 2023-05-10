فلسطين تطالب الدول بتقديم مرافعات لمحكمة العدل الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني

طالب السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بموقف عمليا كما وقف في اماكن أخرى وأن يطبق عقوبات صريحة وواضحة ومقاطعة على الإحتلال الإسرائيلي ولا نكتفي في بيانات شجب وإدانة وتشكيل لجان تحقيق التي لا يتم الاستجابة الى توصياتها، مشيرا إلى أن الإحتلال يمنع كل بعثة وكل فريق لحقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتأدية مهمامه للتحقيق بجرائم الإحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمته خلال اعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم برئاسة مصر لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وقال إن الإحتلال ما زال يمارس عدوانه بحق شعبنا الأعزل حتى اللحظة خاصة في قطاع غزة وما قام به من مجزرة بشعة بالأمس راح ضحيتها عدد من الشهداء والنساء والأطفال العزل في تحدي صارخ للقوانين والأعراف، مشيرا إن هناك قرارات أصدرت من مجالس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية لحث المحكمة الجنائية الدولية على مباشرة وإنجاز التحقيق الجنائي الذي كانت قد بدأته عام 2021، حيث أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية عام 2015 وانتظرت 5 سنوات حتى قرر المدعية العامة بأن هناك أسس وأحداث وجرائم حرب إسرائيلية وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعندما قررت المدعية العامة انتظرنا عام كامل حتى تنظر الغرفة التمهيدية بأن لها ولاية قضائية وبعد أن فتح التحقيق مازلنا ننتظر أكثر من عامين مباشرة هذا التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في فلسطين، مضيفا أن التلكأ وعدم إنجاز أي تحقيق هو ما يبرر ويجعل إسرائيل وقادتها يفلتون من العقاب، ومن هنا دعا العكلوك المدعية العامة مباشر التحقيق الجنائي الذي بدأته المحكمة فورا بهذه الجرائم الإسرائيلية.

وأكد السفير العكلوك، أن جميع الدول مطالبة بتأمين تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال واثناء الحروب والعدوان، مطالبا بضرورة إلتزام الدول وتؤمن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة إرسال بعثات لحفظ السلام وللمراقبة الدولية للأراضي الفلسطينية قبل فوات الأوان .

وطالب، جميع الدول الشقيقة والعالم بضرورة تقديم مرافعات لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول ماهية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الغير قانوني الذي لا يعمل وفق التزاماته ولا متطلبات القانون الدولي قبل 25-7-2023 .