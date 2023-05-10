كوريا الجنوبية والسعودية تتعاونان في مجالات النقل المختلفة

انطلق "معرض التجوال للتنقل والابتكار الثاني" بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية في سول حيث قدمت المملكة مشاريع كبرى في مجالات المطارات والنقل البحري والطرق السريعة والسكك الحديدية والمجمعات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة وبلغ الحجم الإجمالي للمشاريع أكثر من 12 تريليون وون.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الأربعاء، أن السعودية قدمت خططها لتوسيع المطارات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مطاري القصيم وحائل ومنطقة المعالجة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي كما قدمت مشاريع الطرق بقيمة 4.5 مليار دولار، مثل مشروع طريق عسير - جازان السريع.

وأشارت إلى وصول وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر إلى كوريا الجنوبية برفقة وفد مكون من 38 مسئولا من الوزارة وصندوق الثروة السيادية والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الحديدية السعودية.

وقال الوزير الجاسر إن "المشاريع التي تم تقديمها، ليست سوى عدد قليل وسيكون هناك المزيد من الفرص للاستثمار كما ستتاح للشركات الكورية العديد من الفرص، لأن لديها خبرات في المشاركة في المشاريع في السعودية".

يذكر أن المعرض جاء بعد مرور 6 أشهر من إقامة معرض التجول في السعودية للترويج للقدرة التنافسية للشركات الكورية الجنوبية في المملكة العربية السعودية.