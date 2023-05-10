أهمية الإسعافات الأولية لمواجهة الظروف الطارئة محاضرة لطلاب المدينة الجامعية ببني سويف

نظمت اللجنة العلمية العليا لطلاب من أجل مصر تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، محاضرة علمية بعنوان "أهمية الإسعافات الأولية لمواجهة الظروف الطارئة" لطلاب المدينة الجامعية بنين بمقر الملتقى الشبابي بالمدينة الجامعية، تحت إشراف الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهواري منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد فاروق منسق عام طلاب من اجل مصر بالجامعة، ومحمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب الجامعة، وذلك استكمالا لسلسلة الندوات التي نظمتها اللجنة على مدار العام بمختلف الكليات.

وتهدف المحاضرة إلى تعريف الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية بعملية الإسعافات الأولية والتنفس الصناعي وكيفية التعامل مع حالات الإغماء والحالات الطارئة، والإعلان عن بدء تكوين فريق للإسعافات الأولية والطوارئ داخل المدينة الجامعية للمساعدة في مواجهة الأزمات.