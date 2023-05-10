الرياض: مليوني مسافر على الخطوط الحديدية "سار" في الربع الأول من 2023

أعلنت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، أن قطاراتها نقلت أكثر من 2.22 مليون مسافر، و5.83 مليون طن معادن وبضائع خلال الربع الأول من عام 2023 عبر مختلف شبكات الخطوط الحديدية في المملكة.

وأوضحت الشركة، في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، اليوم الأربعاء - أن قطاراتها نقلت الركاب بزيادة بلغت 104% عبر أكثر من 8 آلاف رحلة بزيادة 54%، في شبكات قطار الشرق والشمال وقطار الحرمين السريع، كما بلغت نسبة زيادة نقل البضائع والمعادن عبر قطاعات الشحن 7%، بجاهزية لشبكة القطارات بلغت 100%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أنه خلال الربع الأول من العام أجريت أعمال صيانة على مختلف شبكات القطارات، شملت أكثر من 4.6 ألف صيانة وقائية، وأكثر من 1.1 ألف صيانة تصحيحية، كما وقّعت "سار" عقودا واتفاقيات مع 7 جهات حكومية وخاصة منها وزارة الثقافة والهيئة السعودية للسياحة.

يذكر أن شركة "سار" قد حصلت خلال الربع الأول من العام على شهادة المعيار الدولي لإدارة خدمات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى جائزة الأثر على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لعام 2022.