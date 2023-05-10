"ثقافة القاهرة" تناقش دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

عقد بيت ثقافة المرج ندوة بعنوان "دور المرأة في بناء الأسرة" قدمتها الدكتورة دعاء إبراهيم - استشاري علم النفس البيئي بمؤسسة أطفال بلا مأوى، تناولت بها دور المرأة المصرية في بناء الأسرة، موضحة أن الأم هي المدرسة الأولى في حياة الطفل، وعمود المنزل، وهي المسؤولة في المقام الأول عن الطفل ونجاح الزوج وتفوق الأبناء، مشيرة إلى دورها المهم في تقديم الدعم العاطفي للأسرة، كما أن التغيير الإيجابي الذي تتطلع إليه المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة، مع التأكيد على دعم الثقة بالنفس والعمل على فكرة الدمج المجتمعي.

وفي سياق آخر شهدت مواقع فرع ثقافة القاهرة عددا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة المطرية محاضرة عن "كيفية الاستفادة من الإنترنت في التعليم" قدمتها ريحان مصطفى، تناولت بها استخدامات البريد الإلكتروني كوسيط بين المعلم والدارس، ووسيلة لتسليم الواجب المنزلي والاتصال بالمتخصصين من مختلف العالم للاستفادة من خبراتهم وأبحاثهم فى شتى المجالات.

ومن أجل غرس القيم الإيجابية فى نفوس الأطفال، أقامت مكتبة طفل المعادي بحضانة جمعية طفل المعادي ورشة حكي لقصة "ذات الرداء الأحمر" من كتاب "ألف حكاية ذهبية" والتي تهدف إلى تعليم الأطفال الاستماع إلى نصيحة الوالدين والكبار قدمتها هند رأفت، مع ورشة حكي قصة "الغراب الثعلب" بحضانة الفيروز تنفيذ مروة البيه من قصر ثقافة المستقبل، بجانب مسابقة ثقافية في العلوم تنفيذ أحمد محمد ومحمد عثمان، وورشة رسم وتلوين ببيت ثقافة أبو حشيش، بالإضافة إلى مناقشة بيت ثقافة نادي طيران مصر الجديدة لكتاب "رحلات ابن بطوطة" تأليف الكاتب محمود السعدني، مع نشاط قسم التمكين الثقافي لتنمية مهارات التآزر البصري والحركي باستخدام المكعبات الملونة قامت بالنشاط ريهام أحمد.

وأقام بيت ثقافة الشروق ورشة فنية طباعة على القماش تنفيذ راندا فؤاد، مع ورشة رسوم للأطفال بقصر ثقافة منشأة ناصر، وورشة عمل علبة مناديل مع أطفال حضانة سمارت كولدج تنفيذ هند محمد أخصائي الفنون التشكيلية بقصر ثقافة حلوان.

جاء ذلك ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، ضمن برنامج شهر مايو الحالي.

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