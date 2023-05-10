اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه في كرداسة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه من الصم والبكم في منطقة كرداسة بسبب خلافات على مبلغ مالي 8 آلاف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «أ. م، 20 عامًا» عامل، بقتل المجنى عليه «ع. ج»، عمدًا مع سبق الإصرار بعد والترصد على إثر خلاف نشب فيما بينهما بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم استخدم أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «حجر» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بقيام عامل بقتل أحد الأشخاص، بسبب امتناعه عن سداد مبلغ مالي 8 آلاف جنيه اقترضها منه ورفض سدادها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على مبلغ مالي استلفه منه ورفض سداده.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي ستنظر أولى جلسات محاكمته.