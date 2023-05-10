البابا تواضروس : العالم في أشد الحاجة إلى المحبة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في كلمة قصيرة في نهاية مأدبة العشاء التي أقامتها الكلية الحبرية الإثيوبية بالڤاتيكان مساء اليوم ترحيبًا بقداسته: "في نهاية هذا اليوم أشكركم جميعًا لمحبتكم، وأنا قادم من مصر البلد الذى يعيش فيه المسلمون والمسيحيون بمحبة، في ظل عالم يحتاج إلى تقديم المحبة، ونحن في مصر ١٥ مليون مسيحي تقريبًاً و ٩٠ مليون مسلم، نعيش في سلام ومحبة، وجميع المصريين يترقبون هذه الزيارة حيث أنها علامة ورسالة محبة، وأدعوكم أن نعمل جميعًا على تقديم المحبة للعالم لأن هذا صميم رسالتنا المسيحية، ولدينا في الكنيسة القبطية نسمي هذه المأدبة "أغابي"، والتي تعني مأدبة محبة ونحن اليوم نتحاور معًا على مأدبة واحدة وهذا ما نحن نعمل من أجله.

هذا وقد سجل قداسة البابا كلمة شكر ومحبة في سجل كبار الزوار تذكرًا لزيارة قداسته للڤاتيكان - مايو ٢٠٢٣.

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