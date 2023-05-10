جورج بهجوري: الغرب يراني مميزًا لأني أعبر عن رؤيتي ولا أقتبس من أحد

عبر الفنان التشكيليى العالمي جورج بهجوري، عن فخره لما قام به خلال مسيرته الإبداعية سواء فى مصر أو باريس، مضيفًا أنه اتبع شغفه للفن حتى لمست قدمه أرض فرنسا فقضى بها 35 عامًا.

وقال "بهجوري" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن أهم ما يميزه عند الغرب هو إنه يرسم بطريقته الخاصة، ولا يقتبس أفكار أحد، يرسم فقط ما بداخله، وما يشعر به.

وأضاف أنه رسم معالم باريسية كثيرة، وعلى الرغم من إقامته ٣٥ عامًا فى باريس، إلا إنه اقتبس من الثقافة الباريسية ما احتاجه فقط، ولكن ظل على مصريته، مشيرا إلى أن أبرز ما قيل عنه فى الغرب أن لديه نظرة مميزة ويكتشف أشياء غريبة، وجاء من الشرق بشغف وإبداع ليتعلم المزيد.

وأكد "بيكاسو مصر" أن رحلته للعالمية بدأت عندما شعر أنه بحاجه الى المعرفة اكثر عن الفنون ، إلى أن سافر الى باريس، وأقام بمدينة الفنون الفرنسية عام 1973، ثم حصلت على اقامتى مؤقتة بمرسم أحد أصحاب المنح، ثم التحق بكلية الفنون الجميلة بباريس، ودرس الفنون التشكيلية مرة أخرى.

وأوضح أنه بعد ما شاهدته أحد الأساتذة بالكلية ورأى أننى مميزًا، طلب منه مساعدته فى التدريس للطلبة، ثم تجولت فى جميع متاحف باريس وأخذت أرسم بريشتى، وسرعان ما شعرت بإعجاب شديد بأعمال بيكاسو، وأعدت رسمها مرة أخرى، ثم حصلت على شهادة الدكتوراه من السوربون فى «الخط المصرى فى أعمال بيكاسو» بإشراف البروفسور الناقد MARC. LE. BOT.