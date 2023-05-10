أمام العدالة.. استئناف محمد رمضان في سب عمرو أديب أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة 7 أجانب و11 مصريًا بتهمة جلب مواد مخدرة من الخارج والاقتصادية تصدر حكمها في استئناف محمد رمضان فى سب عمرو أديب.

-محاكمة 7 أجانب و11 مصريًا بتهمة جلب مواد مخدرة من الخارج

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 18 متهما بينهم 6 أتراك، و11 مصريا، وألماني، في قضية جلب المخدرات والاتجار بها داخل البلاد.

ذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزوا سلاحًا ناريًا “ بندقية آلية سريعة الطلقات، بندقية خرطوش، مسدسين فردي الطلقات”.

-الاقتصادية تصدر حكمها في استئناف محمد رمضان فى سب عمرو أديب

تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها في استئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، بتغريمه 300 ألف جنيه، ودفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب

يذكر أن جهات التحقيق أحالت 4 عرائض مُقدمة من المحامي طارق جميل سعيد، وبصفته وكيلا عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

وذلك في الاتهامات المقدمة ضده في السب والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى دون ترخيص ونشر محتوى دون إذن.