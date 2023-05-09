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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حبس طالب وعمه لإصابتهما شاب بـ35 غرزة في وجهه بالإسماعيلية

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أمرت النيابه العامه بالإسماعيلبة بحبس طالب وعمه 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة اعتدائهم على طالب اخر في المرحلة الثانوية بسلاح أبيض وإصابته بجرح كبير في وجهه.


واجهت جهات التحقيق في الإسماعيلية المتهمين بتحريات ضباط المباحث الجنائية واقوال المجني عليه وشهود العيان حول الواقعة ممن أكدوا ارتكابهما لجريمة ضرب واعتداء علي المجني عليه بسلاح أبيض.


وبحسب ما جاء بالتقارير الطبية المرفقة في محضر الواقعة فإن المتهم اعتدى على المجني بآلة حادة وأصابه بجرح عميق بطول الوجه وصل إلي 35 غرزة وجرح آخر في اليد 12 غرزة فيما أصيب شاب آخر بطعنة في الفخذ.

 


وقال نادر أحمد خال الطالب المجني عليه رمضان.م طالب في الصف الأول التجاري ان مشادة نشبت بين اثنين من زملاء المجني عليه استعان أحدهما بأقاربه أمام المدرسة للاعتداء عليه تدخل فيها نجل شقيقته لمحاولة فضها مشيرا إلي ان زميله وعمه اعتديا عليه بالضرب لمحاولته تهريب الطرف الثاني في الواقعة.


كانت قد حددت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية هوية المتهمين ونجحت برئاسة المقدم كاظم حسام في إلقاء القبض عليهما بعد ساعة من الواقعة وهما محمد.ن.أ 17 سنة وشقيق والده حربي.أ وحررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات

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