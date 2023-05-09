تعليم القاهرة تعلن عن الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة "تحت شعار اللغة العربية والإبداع الرقمي".

والأسبوع العربي للبرمجة تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) ووزارة التربيه والتعليم العالي والبحث العلمي واللجنه الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية التونسية للمبادرات التربوية.

وتسعى الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة إلى انخراط الطلاب من سن ( ٦: ١٨ ) في عالم رجال الأعمال وإلاقتصاد الرقمي وإبراز طاقاتهم في مجال البرمجة والتكنولوجيا.

وتشمل الدوره عده محاور وهي:

تطبيقات الذكاء الصناعي في خدمة اللغة العربية.

القصص المرسومه المتحركة باللغة العربية.

الألعاب التعليمية باللغة العربية.

تطبيقات الجوالة لتعليم اللغة العربية

الخط العربي بفن رقمي.

أما عن مسابقات الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة فتشمل:

مسابقة المدرسة الذهبية موجهه للمدارس.

مسابقه مبادره العربي الذهبي موجهه للمدرسين.

مسابقة الفريق الذهبي موجهه للطلاب.

وجاء ذلك بحضو مشرفيين لكل إدارة للتعاون مع إدارة المسابقة منهم معلم حاسب آلي متميز، على أن ترسل بيانات المرشحين لمكتب مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالقاهرة.