اليوم.. عرض " الباب الأخضر" بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

يعرض اليوم الثلاثاء، فيلم "الباب الأخضر" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الحادية والسبعين والفيلم مشارك بالمسابقة الرسمية و مقرر عرضه داخل قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بمنطقة وسط البلد.

فيلم الباب الأخضر" تدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعى حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

الفيلم بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، و إخراج رؤوف عبدالعزيز

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التى كتبها ولم تظهر للنور.

يشار إلى أنه من المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية الـ71 حتى يوم الجمعة المقبل ، وكانت قد اختارت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من مجدى سامى وميشيل ماهر، خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية من بين 25 عملًا سينمائيًا عرضت عرضاً تجارياً بدور السينما .