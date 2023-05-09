دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل لاعبيه لمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو" المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، واعتمد أنشيلوتي على الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم إلى جانب البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريجو.

ويبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، فيما تأهل مانشستر سيتي بعد إقصائه بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.