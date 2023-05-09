فريق إنبي يخوض ودية مع منتخب قطاع الناشئين

حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي إنبي برئاسة تامر مصطفي على إقامة مباراة ودية للفريق الأول امام منتخب قطاع الناشئين بالنادي على الملعب الفرعى لإستاد بتروسبورت الرياضى ، وذلك ضمن إستراتيجية مجلس إدارة نادى إنبى مع الجهاز الفنى للفريق الأول من أجل الاستفادة من المواهب المميزة فى مختلف المراحل السنية بقطاع الناشئين .

وأكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى ، أن هدف الادارة تكوين منتخب قطاع الناشئين لكرة القدم هو الإستفادة من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة، سواءً لدعم صفوف الفريق الأول، أو الاستفادة بمقابل بيع اللاعبين أو إحترافهم خارجياً مع إعارتهم إلى الأندية الأخرى.

واضاف الشريعى أن "منتخب قطاع الناشئين" يضم اللاعبين المميزين من فرق الناشئين مواليد "2001 - 2003 - 2004 - 2005 "، حيث يضع المجلس هذا المنتخب ضمن إهتماماته القصوى بالتوازي مع مشروع الفريق الأول، والذي يهدف بالأساس المنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها.

وسيخوض منتخب قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة العديد من المواجهات الودية بشكل أسبوعى ، تحت إشراف قطاع الناشئين برئاسة كابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين وعماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين وعطية صابر المدير الفنى للمنتخب ، مع حضور أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول، من أجل متابعة الفريق وانتقاء أفضل العناصر ، ومنحهم فرصة الانضمام إلى الفريق الأول في عمر مبكر .