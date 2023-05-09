الخميس.. القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي "شتات" بالهناجر

يعقد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة نقدية لمناقشة العرض المسرحي "شتات"، وذلك في العاشرة من مساء الخميس المقبل، الموافق ١١ مايو الجارى، بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

تقام الندوة النقدية عقب انتهاء العرض مباشرة، ويشارك فيها الناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، والناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، وتدير الندوة الباحثة المسرحية رشا زيدان، وبحضور أبطال العرض المسرحي.

"شتات" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، ومن بطولة كل من: ياسر أبو العينين، ومصرية، وحسن عبد العزيز، وعمرو نخلة، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور نهاد السيد، إعداد موسيقي مريم سعيد، من تأليف رشا فلتس، وإخراج سعيد سيلمان.