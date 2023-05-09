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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع توريد القمح المحلي لـ 1.5 مليون طن حتى الآن

توريد القمح
توريد القمح
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تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، لافتا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع التابعة لوزارة ‏التموين.

وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه،‎ فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر.

وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار توريد القمح موسم حصاد القمح