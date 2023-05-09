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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكك الحديدية: تشغيل خدمة جديدة على خط الإسكندرية - طنطا اعتبارا من الغد

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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 أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل  خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 كالتالى :


تعديل تركيب قطارات ارقام (892/889-894/899) بتركيب (10) عربات تحيا مصر طبقاً لجداولهم المرفقة كما قررت الهيئة الغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الاسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص و كفر الدوار  والخدمه البديلة   قطار 7  القاهرة / الاسكندرية يتم وقفة بمحطة أبو حمص، وإعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 .


كما تقرر تشغيل خدمة جديدة وهى تشغيل قطار ( 128)  كخدمة جديدة ( الاسكندرية / طنطا) بتركيب(10) عربات تحيا مصر على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 20:45 ويصل الي محطة طنطا الساعة 22:50 طبقا للجدول المرفق وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 وكذلك تشغيل قطار ( 129) إكسبريس (طنطا / الاسكندرية) خدمة جديدة بتركيب(10) عربات تحيا مصر علي ان يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل الي محطة الساعة 06:05.

 

هيئة السكة الحديد السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة تعديل تركيب بعض القطارات