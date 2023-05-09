السكك الحديدية: تشغيل خدمة جديدة على خط الإسكندرية - طنطا اعتبارا من الغد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 كالتالى :



تعديل تركيب قطارات ارقام (892/889-894/899) بتركيب (10) عربات تحيا مصر طبقاً لجداولهم المرفقة كما قررت الهيئة الغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الاسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص و كفر الدوار والخدمه البديلة قطار 7 القاهرة / الاسكندرية يتم وقفة بمحطة أبو حمص، وإعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023 .



كما تقرر تشغيل خدمة جديدة وهى تشغيل قطار ( 128) كخدمة جديدة ( الاسكندرية / طنطا) بتركيب(10) عربات تحيا مصر على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 20:45 ويصل الي محطة طنطا الساعة 22:50 طبقا للجدول المرفق وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 وكذلك تشغيل قطار ( 129) إكسبريس (طنطا / الاسكندرية) خدمة جديدة بتركيب(10) عربات تحيا مصر علي ان يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل الي محطة الساعة 06:05.