وكيل تعليم الغربية: بدء تنفيذ البرامج التأهيلية ضمن مسابقة 30 ألف معلم

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية بدأت اليوم في تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة، حيث تم إعداد وتجهيز 44 قاعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لتدريب 1439 متدرب من المعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة.

وأضاف "حسن" إن الإدارات التعليمية العشر قامت بتجهيز القاعات لبدء التدريب من اليوم ولمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى الخميس القادم،

حيث يستهدف برنامج التدريب في اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني، المشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني يتناول التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية، وفي اليوم الثالث مهارات الاتصال والتواصل، تطوير الذات، مهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.

الجدير بالذكر أن إدارة التدريب بالمديرية والإدارات التعليمية قد قامت بتجهيز القاعات للتدريب، فقد جهزت إدارة شرق طنطا عدد 5 قاعات لاستقبال 159 متدرب، أما إدارة غرب طنطا فقد قامت بتجهيز 9 قاعات لاستقبال 286 متدرب، وشرق المحلة 3 قاعات لتدريب 106 متدرب، غرب المحلة 4 قاعات لتدريب 114 متدرب، إدارة زفتى 6 قاعات لتدريب 210 متدرب، إدارة السنطة 4 قاعات لتدريب 141، وإدارات بسيون وسمنود وقطور، بكل منها 3 قاعات لتدريب إجمالي 299 متدرب، وأخيراً كفر الزيات، قامت بتجهيز 4 قاعات لتدريب 124 متدرب.

ويكون الهدف العام للبرنامج، هو التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، والناتج التربوي من التدريب، تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، وتعزيز مهارات التواصل، وإعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.