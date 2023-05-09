قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة ينظم احتفالية التميز العلمي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن حفل التميز العلمي الذي تنظمه الجامعة يعكس مدى اهتمام والتزام الجامعة بالتميز البحثي والابتكار، والأداء في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية، والذي يعد تقديراً وتكريماً للجهود المبذولة في إثراء المعرفة، وخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال احتفالية التميز البحثي لجامعة القناة التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية و التنمية، صباح اليوم.

وشهد خلالها تكريم أعضاء هيئة التدريس المميزين في النشر الدولي في مجلات مصنفة عالميا، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية و التقديرية و تكريم أعضاء لجان التحكيم.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، و إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و تنظيم الدكتور باسم المغربي رئيس لجنة التنظيم.

وحضرها الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة الاسبق ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ، ولفيف من عمداء الكليات.

واضاف الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تفخر بإلانجازات البحثية التي تعكس رؤية ورسالة الجامعة في تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي،

ورفع مستوى التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن كل بحث يحمل اسم جامعة قناة السويس يرفع من تصنيفها دوليا، مؤكدا أن لغة العلم هي ربط البحث العلمي والنشر الدولي بأهداف التنمية المستدامة، وهو ما تقدمه الأبحاث العلمية المقدمة بالجامعة، مقدما الشكر لكل من يساهم في رفع اسم الجامعه عاليا.

و فى كلمته- أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أننا نحتفل سوياً بإنجازات طلابنا المتفوقين وأعضاء هيئة التدريس الأكفاء، مؤكدا أنه لمن دواعي الفخر و الاعتزاز أن نشاهد جهود الجميع تتوج بالنجاح والتميز في مختلف المجالات العلمية، موضحا أن هذه الجوائز تعبر عن تقدير الجامعة لجهود هؤلاء الباحثين المتفانين في خدمة العلم والمجتمع، وتشجعهم على مواصلة مسيرتهم البحثية بروح التحدي والتطوير كما تعبر عن رؤية الجامعة في دعم البحث العلمي وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين، وتحقيق التكامل بين التعليم والبحث والخدمة المجتمعية، وتحقيق رسالة الجامعةفي المساهمة في تنمية المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن التميز العلمي يعد المفتاح الذي يساعد على تحسين جودة الحياة البشرية وتطوير الاقتصاد والبنية التحتية بشكل مستدام، بالإضافة إلى العديد من التحديات مثل التغير المناخي والفقر والجوع

والأمراض والحروب والإرهاب.

وعلى الرغم من أن التحديات العالمية تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، إلا أن البحث العلمي المتميز المستنير يستمر في تحقيق التقدم وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات وتحسين حياة البشرية على الأرض.

بينما تحدث الدكتور جمال المصري مدير مركز النشر الدولي بالجامعة عن أهمية نشأة المركز، و تشكيله الحالي و الخدمات التي يقدمها للباحثين و طلاب الدراسات العليا، مشيرا إلى أن البحث العلمي يعد قاطرة الدولة للتقدم و الرقي.

بينما تحدثت الدكتورة ماجدة العشري مدير مركز التايكو عن أنشطة المركز والمهام التى يقوم بها من خلال المكاتب التابعة له، وهى مكتب دعم براءات الاختراع و حقوق الملكية الفكرية، و مكتب المنح و التعاون الدولى، و مكتب تسويق و نقل التكنولوجيا

و شهدت الاحتفالية تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فى لجان التحكيم، كما تم تكريم الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية لعام 2022

اولا جائزة افضل بحث تطبیقي :-

الدكتور محمود ربیع محمود مصطفى كلية طب بيطري

و الدكتور احمد السيد الريس - كلية العلوم

و الدكتورة نهى محمد زكريا العاصي كلية التربية

ثانيا جائزة النشر في المجلات المصنفة والمتميزة عالميا مثل Science ،Nature

فاز بها الدكتور هشام السيد ناصر متولي – كلية الطب

ثالثا جائزة التميز البحثي

فاز بها الدكتور ناصر يوسف مصطفى– كلية العلوم

رابعا جائزة التميز للمشاريع الممولة خارجيا

فاز بالجائزة مناصفة كلا من:

1- الدكتور خالد محمد أحمد درویش – كلية الصيدلة -

و الدكتور محمد حلمي جریش – كلية العلوم

خامسا جائزة مؤلفي الكتب المنشورة والمترجمة في دور نشر عالمية

فاز بها الدكتور سمير محمد خليل - كلية العلوم

سادسا جائزة أفضل مبتعث ومبتعثة

فاز بالجائزة مناصفة كلا ، من :

الدكتور باسم خالد عبد السلام - (التجارة)

و الدكتور محمد شعبان نافع - ( العلوم)

و الدكتورة لوسيان جمال حلمي - ( الهندسة)

سابعا جائزة أفضل رسالة دكتوراه :-

فاز بهاالدكتور باسم خالد عبد السلام - (التجارة)

بينما تم تكريم 458 باحث من المتميزين في النشر الدولى جاء بيانهم كالآتي كلية التربية الرياضية بحث واحد، و كلية التربية بحثين، و كلية الهندسة 24بحث و كلية الزراعة 36 بحث, و كلية العلوم 88 بحث و كلية الطب البيطري 79 بحث و كلية الحاسبات والمعلومات 17بحث و كلية الطب البشرى 148و كلية التجارة 4 ابحاث و معهد الاستزراع السمكى بحث واحد، و كلية طب الأسنان 6 أبحاث، و كلية الصيدلة 52 بحث.