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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بسام راضي يستقبل البابا تواضروس الثاني في روما .. صور

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي والباب تواضروس
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استقبل السفير بسام راضي فى روما قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي يقوم بزيارة روما والفاتيكان لمدة ست ايام بمناسبة مرور خمسين عام على زيارة البابا شنودة الاولى للفاتيكان عام ١٩٧٣.

وأوضح السفير بسام راضي ان قداسة البابا تواضروس أنه من المقرر ان يلتقي مع قداسة بابا الفاتيكان فرانسيس، وكذلك الالتقاء بالاخوة الاقباط الارثوذكس من جنسيات مختلفة في اكبر كنائس العاصمة روما وهى كنسية سانت جوفاني فى سابقة الاولى من نوعها لاستقبال بابا الاسكندرية والاحتفاظ بقداسته، حيث سيلقى كلمة اليهم بهذه المناسبة، وكذلك من المنتظر لقاء البابا تواضروس مع عدد من المسؤلين الايطاليين بمقر السفارة المصرية بروما.

وقد صرح بسام راضي لوسائل الاعلام الايطالى عشية استقبال البابا تواضروس، ان قداسة البابا تواضروس يعتبر من الرموز الوطنية المصرية التى يعتز بها جميع المصريون وانه صاحب المقولة التاريخية الخالدة "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، فى وقت كانت تمر به مصر بظروف غاية في الدقة وغير مسبوقة في تاريخها الحديث
 

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