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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعدام 154 كيلو أغذية فاسدة في حملة بأسواق طور سيناء .. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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قاد عبد الفتاح النجار، مراقب أغذية إدارة طور سيناء، بمرافقة  ناصر سلامة مفتش الأغذية، حملة  على الأسواق وأماكن تداول الأغذية في العاصمة طور سيناء، جرى خلالها المرور على 22 منشأة، أسفرت عن تحرير 19 محضر نظافة و 21 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية باجمالي محاضر بلغت 40 محضرا ، كما جرى إعدام 154 كيلو و 17 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، كما جرى فحص عدد 2 حرز نيابة وسحب عدد 4 عينات احراز.

جاءت الحملة بناءعلى تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطني المدينة وزوارها ، وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة ، وتحت إشراف الدكتور احمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي ، و مصطفى خليل القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة الأغذية.

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إدارة مراقبة الاغذية مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء طور سيناء إعدام ١٥٤ كيلو أغذية فاسدة تحرير ٤٠ محضرا