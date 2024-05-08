الإحصاء: 22.6 % زيادة فـي قيمة المعاشات المنصرفة عام 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشـرة السنـوية "لإحصاءات الخدمات الـبريدية" عـام 2022/ 2023 وكان من أهم مؤشراتها، انه بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 140,5 مليار جنيه عـام 2022/2023 مقابل 114.6 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 22.6٪.

كما بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 130.7 مليار جنيه عام 2022 /2023 مقابل 119.7 مليار جنيه عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 9.2 %.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغت قيمة المبالغ المودعة 164,5 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 15.2 %.

بينما بلغت قيمة الطـوابع المبـاعة والنماذج بالوحـدات البريدية 366 مليــون جنيه عام 2022/2023 مقابل 396,3 مليون جنيه عـام 2021 /2022 بانخفاض بلغت نسبته 7.7 %.

ولفت الجهاز إلى أنه بـلغ عدد المكاتب البريدية 4412 مكـتب عام 2022/2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 3 %.

وبلـغ عـدد وحـدات خـدمة الدفع الإلكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 8824 وحدة عام 2022 /2023 مقابل 5794 وحـدة عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 52.3% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).